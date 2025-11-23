قال نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، مكسيم أوريشكين، إنه لا يمكن سحق روسيا بالعقوبات، فقد أصبح اقتصادها أكثر مرونة على مدار العشرين عاما الماضية.

وأضاف أوريشكين، لصحفي قناة روسيا 1، بافيل زاروبين، ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن سحق روسيا بالضغوط التي تمارس من خلال العقوبات الاقتصادية، "بالتأكيد لا. لأن اقتصاد روسيا يتمتع بالمرونة. لقد أصبح أكثر مرونة على مدار العشرين عاما الماضية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ويوم أمس السبت، أكد أوريشكين، الذي ترأس الوفد الروسي إلى قمة قادة "مجموعة العشرين" في جنوب أفريقيا، أن عددا من دول "مجموعة السبع"، تتجه نحو الانهيار المالي بسبب ديونها المتزايدة.

وقال أوريشكين، في كلمة ألقاها في القمة، إن "الديون العامة المتراكمة على عدد من دول "مجموعة السبع" تدفعها نحو الانهيار المالي".

وأشار أوريشكين إلى أن "اقتصادات أفريقيا تواجه عراقيل من البنك الدولي ويجب إصلاح المؤسسات المالية الدولية".

وأكد أوريشكين أن "أفريقيا بحاجة لمزيد من التمويل من أجل تحقيق نمو اقتصادي لاحتواء النمو الديموغرافي السريع بالقارة".

ووفقا لنائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، فإن "الفقاعات الاقتصادية المختلقة قد تهدد الاقتصاد العالمي".