ارتفعت أسعار العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم الأحد، بعد أن سجلت خسائر حادة على مدار الأسبوع الماضي، وسط استمرار تقلبات السوق العالمية.

ووفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب"، بلغ سعر بيتكوين نحو 86,239.30 دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2.5% خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفعت قيمته السوقية إلى 1.72 تريليون دولار، مع حجم تداول يومي تجاوز 42.19 مليار دولار.

كما صعدت عملة إيثريوم إلى 2,807.06 دولار، محققة مكاسب بنسبة 2.8% خلال 24 ساعة، لتصل قيمتها السوقية إلى 338.8 مليار دولار، بينما بلغ حجم التداول اليومي للعملة نحو 17.39 مليار دولار.

وفي الاتجاه نفسه، سجلت عملة ريبل (XRP) ارتفاعا بنسبة 0.65% خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل سعرها إلى 2.04 دولار.

ويأتي هذا التحسن النسبي في الأسعار في وقت يواصل فيه سوق العملات المشفرة تقلباته القوية، متأثرا بحالة من عدم اليقين المرتبطة بالبيئة الاقتصادية والسياسية العالمية.

ورغم التراجعات الحادة التي شهدتها بعض العملات خلال الأسبوع الماضي، تشير البيانات إلى أن القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة لا تزال عند مستويات مرتفعة، في ظل تزايد حجم القطاع وظهور مؤشرات تعاف تدريجي في أداء العملات الكبرى.

كما تواصل الاستثمارات المؤسسية تعزيز حضورها في السوق، حيث تجاوزت تدفقات منتجات الاستثمار المشفرة إجمالي تدفقات عام 2024 بالكامل، مع إعلان عدة صناديق ثروة سيادية عن ضخ استثمارات جديدة في صناديق البيتكوين.