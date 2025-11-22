قال الدكتور محمد سامي، مساعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل، إن المنظومة «تغطي جميع الأمراض بلا استثناء»، بما في ذلك الأمراض المزمنة.

وشدد خلال مقابلة تلفزيونية عبر فضائية «صدى البلد» مساء السبت، أن المنظومة تتكفل بجميع الإجراءات التشخيصية والعلاجية للمنتفعين في منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، قائلاً: «التشخيص يتم أيًا كان نوعه ويكلف من جنيه حتى مليار، فكل الإجراءات العلاجية أو التشخيصية تُغطى بنسبة 100%».

وتحدث سامي عن المعايير اللازمة لانضمام المنشآت الطبية والمستشفيات لمنظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن القانون يشترط تسجيل المنشأة في «الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية»، بالإضافة إلى «سلامة البنية التحتية»، وضرورة وجود شهادات السلامة المهنية للمنشأة.

وأضاف أن المعايير تتضمن تطبيق إجراءات سلامة المرضى، والتأكد من تأهيل الكوادر الطبية للعمل بالمنظومة، إلى جانب وجود خطط تدريب مستمرة لضمان استدامة جودة الخدمة، بالإضافة إلى معايرة الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية وفق الإرشادات العالمية.

ونوّه سامي إلى تغطية المنظومة لـ6 محافظات حتى اليوم ضمن المرحلة الأولى، وتشمل بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، جنوب سيناء، والسويس، مؤكدًا أن أي مواطن يحمل بطاقة رقم قومي داخل هذه المحافظات يعتبر مشمولًا بالتغطية، شريطة التوجه إلى أقرب وحدة أو مركز طبي للتسجيل ببطاقة الرقم القومي.

وأشاد بالمستوى المتطور لمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن منشآت الهيئة باتت علامة مميزة يمكن التعرف عليها من مسافات بعيدة.