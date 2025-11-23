استشهاد 24 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة

شن الجيش الإسرائيلي يوم السبت غارات جوية ضد عناصر حركة حماس في قطاع غزة، في أحدث اختبار للهدنة التي بدأت في 10 أكتوبر، فيما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن خمسة قادة بارزين لحماس استشهدوا. وأفاد مسؤولون بقطاع الصحة في غزة باستشهاد ما لا يقل عن 24 شخصًا وإصابة 54 آخرين، بينهم أطفال.

وجاءت الغارات الإسرائيلية، التي قالت إسرائيل إنها جاءت رداً على إطلاق نار استهدف قواتها، في وقت يتزايد فيه الزخم الدولي بشأن غزة، حيث وافق مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي على الخطة الأمريكية لتأمين وإدارة القطاع. وتنص الخطة على إنشاء قوة استقرار دولية لتوفير الأمن، والموافقة على سلطة انتقالية يشرف عليها الرئيس دونالد ترامب، مع تصور مسار محتمل نحو دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل.

وكانت إسرائيل قد نفذت سابقًا موجات مماثلة من الغارات بعد أن زعمت أن قواتها تعرضت لهجمات خلال الهدنة. وقال مسؤولون صحيون في قطاع الصحة إن ما لا يقل عن 33 فلسطينيًا استشهدوا خلال يومي الأربعاء والخميس، معظمهم من النساء والأطفال.

واستهدفت إحدى غارات يوم السبت سيارة، ما أسفر عن استشهاد 11 شخصًا وإصابة أكثر من 20 فلسطينيًا في حي الرمال بمدينة غزة، بحسب رامي مهنا، المدير الإداري والمالي لمستشفى الشفاء الذي نُقل إليه الضحايا. وقال مدير المستشفى محمد أبو سلمية إن معظم الجرحى كانوا من الأطفال.

وأظهر مقطع فيديو لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) أطفالًا وآخرين وهم يتفقدون السيارة المتفحمة التي تطاير سقفها.

واستهدفت غارة أخرى منزلًا قرب مستشفى العودة وسط غزة، وأسفرت عن استشهاد ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين، وفقًا للمستشفى. كما أسفرت غارة إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات بوسط غزة عن استشهاد سبعة أشخاص على الأقل بينهم طفل، وأصابت 16 آخرين.

واستهدفت غارة أخرى منزلًا في دير البلح وسط غزة أسفرت عن استشهاد ثلاثة أشخاص بينهم امرأة، بحسب مستشفى الأقصى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه شن هجمات ضد حماس بعد أن عبر مسلح إلى منطقة تحت السيطرة الإسرائيلية وأطلق النار على القوات في جنوب غزة. وقال إنه لم يصب أي جندي بأذى. وأضاف الجيش أن الشخص استخدم طريقًا تدخل منه المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، ووصف ذلك بأنه "انتهاك صارخ" لوقف إطلاق النار.