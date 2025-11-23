مشرعون أمريكيون: تحدثنا مع روبيو بشأن خطة ترامب للسلام في أوكرانيا

قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي ينتقدون نهج الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية يوم السبت إنهم تحدثوا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي أخبرهم بأن خطة السلام التي يضغط ترامب على كييف لقبولها هي "قائمة أمنيات" للروس وليست الخطة الأمريكية الفعلية.

وتمت صياغة خطة السلام المكونة من 28 نقطة من قبل إدارة ترامب والكرملين دون مشاركة أوكرانيا. وهي توافق على العديد من المطالب الروسية التي رفضها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل قاطع في عشرات المناسبات، بما في ذلك التنازل عن مساحات كبيرة من الأراضي. ويقول ترامب إنه يريد أن تقبل أوكرانيا الخطة بحلول أواخر الأسبوع المقبل.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ قد قالوا في وقت سابق من يوم السبت إن الخطة ستكافئ موسكو على عدوانها، وستوجه رسالة إلى القادة الآخرين الذين هددوا جيرانهم.

ويأتي اعتراض أعضاء مجلس الشيوخ على الخطة بعد انتقادات من مشرعين أمريكيين آخرين، من بينهم بعض الجمهوريين، الذين لا يملك أي منهم سلطة منعها. وكان من بين أعضاء مجلس الشيوخ، الذين تحدثوا في مؤتمر أمني دولي في كندا، ديمقراطيا ومستقلا وجمهوريا، لا يعتزم السعي لإعادة انتخابه في العام المقبل.

ورحب بوتين بالخطة في وقت متأخر من أول أمس الجمعة، قائلا إنها "يمكن أن تشكل أساسا لتسوية سلام نهائية" إذا تمكنت الولايات المتحدة من إقناع أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين بالموافقة عليها.

ولم يرفض زيلينسكي، في خطاب، الخطة صراحة، لكنه أصر على المعاملة العادلة متعهدا "العمل بهدوء" مع واشنطن وشركاء آخرين فيما وصفه بـ "واحدة من أصعب اللحظات في تاريخنا".