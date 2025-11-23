السعودية وجنوب السودان تبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتعديني

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم السبت، اجتماعا ثنائيًا مع وزيرة التجارة والصناعة في جنوب السودان أتونج كول؛ لبحث سبل تطوير التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، على هامش انعقاد المؤتمر الوزاري الحادي عشر للدول الأقل نموا، الذي استضافته العاصمة الرياض.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز العلاقات الصناعية والتعدينية بين المملكة وجنوب السودان، إلى جانب مناقشة فرص استفادة جنوب السودان من خبرات المملكة في تطوير وتشغيل المدن الصناعية الذكية، وتطوير قطاع الصناعات الغذائية، فضلًا عن تعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ويأتي اجتماع الخريف بوزيرة التجارة والصناعة في جنوب السودان، على هامش المؤتمر الوزاري الحادي عشر للدول الأقل نموًا الذي تستضيفه الرياض، بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، ويستهدف تيسير الوصول إلى التمويل، وتعزيز تبادل المعرفة والتقنيات، وتحفيز التجارة، وتوسيع اندماج الدول الأقل نموا في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.