سول: تم حل سوء الفهم خلال محادثات الرسوم الجمركية مع أمريكا

قال وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونج-كوان، اليوم السبت، إنه يعتقد أنه تم حل "سوء الفهم غير الضروري" من خلال محادثاته مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، في واشنطن بشأن التوترات التجارية المتجددة هذا الأسبوع، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأدلى كيم بهذا التصريح لدى وصوله إلى مطار إنتشون الدولي، غرب سول، بعدما عقد اجتماعات في وزارة التجارة الأمريكية يومي الخميس والجمعة الماضيين "بتوقيت الولايات المتحدة"، والتي انتهت دون التوصل إلى نتيجة.

وقال كيم: "لقد تعمق فهمنا المتبادل بشكل كبير.. أعتقد أن بعض سوء الفهم غير الضروري قد تم حله".

وجاءت رحلة كيم بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين الماضي، برفع الرسوم الجمركية "المتبادلة" ورسوم السيارات على كوريا الجنوبية إلى 25% من 15%، بسبب تأخر الخطورات التشريعية في البلاد لدعم تنفيذ اتفاقية تجارية ثنائية.

ووافق البلدان العام الماضي على إبرام اتفاقية تجارية بتستثمر بموجبها كوريا الجنوبية 350 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة مقابل خفض معدلات الرسوم الجمركية.

وقدم الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية مشروع قانون إلى البرلمان في نوفمبر الماضي، لتنفيذ اتفاقية التجارة والاستثمار الثنائية، والتي لم يتم تمريرها بعد.

وقال كيم: "شرحنا بشكل كافٍ أن الحكومة الكورية الجنوبية لا تنوي على الإطلاق عدم تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية (الذي تم التوصل إليه آنذاك) ولا تأخيره".

وأشار وزير الصناعة، إلى أن من المتوقع معالجة مشروع القانون الخاص بسرعة، وإنه قام بشرح خلفية التأخير للجانب الأمريكي.