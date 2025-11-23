مشرعون أمريكيون: روبيو أخبرنا أن خطة ترامب للسلام في أوكرانيا قائمة أمنيات روسية

قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي ينتقدون نهج الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية يوم السبت إنهم تحدثوا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي أخبرهم بأن خطة السلام التي يضغط ترامب على كييف لقبولها هي "قائمة أمنيات" للروس وليست الخطة الأمريكية الفعلية.

ونفى متحدث باسم وزارة الخارجية روايتهم، واصفا إياها بأنها "كاذبة بشكل صارخ".

وتمت صياغة خطة السلام المكونة من 28 نقطة من قبل إدارة ترامب والكرملين دون مشاركة أوكرانيا. وهي توافق على العديد من المطالب الروسية التي رفضها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل قاطع في عشرات المناسبات، بما في ذلك التنازل عن مساحات كبيرة من الأراضي. ويقول ترامب إنه يريد أن تقبل أوكرانيا الخطة بحلول أواخر الأسبوع المقبل.

وفي مؤتمر أمني في كندا، قال السناتور المستقل عن ولاية مين أنجوس كينج، والسناتور الديمقراطية جين شاهين، والسناتور الجمهوري مايك راوندز من ساوث داكوتا إنهم تحدثوا مع روبيو بعد أن تواصل مع بعضهم وهو في طريقه إلى جنيف لإجراء محادثات بشأن الخطة.

وقال كينج إن روبيو أخبرهم أن الخطة "لم تكن خطة الإدارة" بل كانت "قائمة أمنيات للروس".

وقال راوندز: "لم تكن هذه الإدارة مسؤولة عن هذا الإصدار في شكله الحالي". وأضاف: "إنهم يريدون استخدامها كنقطة بداية".

وتابع راوندز: "لقد بدت وكأنها كتبت بالروسية في البداية".

ومن المتوقع أن يحضر روبيو، الذي يعمل مستشارا للأمن القومي ووزيرا للخارجية، اجتماعا في جنيف اليوم الأحد لمناقشة مقترح واشنطن ضمن وفد أمريكي، وفقا لمسؤول أمريكي غير مخول بمناقشة المشاركين الأمريكيين علنا قبل الاجتماع وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

ونفى تومي بيجوت، المتحدث باسم وزارة الخارجية، ادعاء أعضاء مجلس الشيوخ.

وكتب بيجوت على منصة إكس للتواصل الإجتماعي: "كما أكد الوزير روبيو والإدارة بأكملها باستمرار، فإن هذه الخطة وضعتها الولايات المتحدة، بمساهمة من الروس والأوكرانيين على حد سواء".

وكان أعضاء مجلس الشيوخ قد قالوا في وقت سابق من يوم السبت إن الخطة ستكافئ موسكو على عدوانها، وستوجه رسالة إلى القادة الآخرين الذين هددوا جيرانهم.

ويأتي اعتراض أعضاء مجلس الشيوخ على الخطة بعد انتقادات من مشرعين أمريكيين آخرين، من بينهم بعض الجمهوريين، الذين لا يملك أي منهم سلطة منعها.

وقال كينج خلال حلقة نقاش في منتدى هاليفاكس للأمن الدولي في كندا: "إنها تكافئ العدوان. هذا أمر تام وبسيط. لا يوجد مبرر أخلاقي أو قانوني أو معنوي أو سياسي لروسيا للمطالبة بشرقي أوكرانيا".

ورحب بوتين بالخطة في وقت متأخر من أول أمس الجمعة، قائلا إنها "يمكن أن تشكل أساسا لتسوية سلام نهائية" إذا تمكنت الولايات المتحدة من إقناع أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين بالموافقة عليها.

ولم يرفض زيلينسكي، في خطاب، الخطة صراحة، لكنه أصر على المعاملة العادلة متعهدا "العمل بهدوء" مع واشنطن وشركاء آخرين فيما وصفه بـ "واحدة من أصعب اللحظات في تاريخنا".

وفي عامه السابع عشر، يتجمع حوالي 300 شخص سنويا في منتدى هاليفاكس للأمن الدولي الذي يعقد في فندق ويستن بهاليفاكس. ويجذب المنتدى مسؤولين عسكريين وأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي ودبلوماسيين وعلماء، لكن إدارة ترامب علقت هذا العام مشاركة مسؤولي الدفاع الأمريكيين في فعاليات المراكز البحثية بما في ذلك منتدى هاليفاكس للأمن الدولي.

وقام عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالرحلة هذا العام جزئيا بسبب العلاقات المتوترة بين كندا والولايات المتحدة بعد أن أبعد ترامب جارة أمريكا بحربه التجارية وإصراره على أن تصبح كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين. ويرفض العديد من الكنديين حاليا السفر إلى الولايات المتحدة وتشهد الولايات الحدودية مثل نيو هامبشاير التي تنتمي إليها السيناتور الديمقراطية شاهين انخفاضا كبيرا في السياحة.

وقالت شاهين: "هناك قلق حقيقي بشأن هذا التوتر. هذا أحد الأسباب وراء وجود وفد كبير هنا". وأضافت: "سأستمر في الاعتراض على ما يفعله الرئيس فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وتعليقاته لأنها ليست ضارة بكندا وعلاقتنا فحسب، بل أعتقد أنها ضارة على مستوى العالم. إنها تظهر عدم احترام للسيادة الوطنية".