قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه سعى لتحسين صورة المجتمع الذهنية حول مفهوم الخصخصة _عملية نقل ملكية أو إدارة أصول أو خدمات من القطاع العام إلى القطاع الخاص بهدف تحسين الكفاءة، وزيادة الربحية _، مضيفًا: "لما أجي أطور و حد يجي يستثمر يساعدنا في مركز الشباب لو مقدمتش كويس هيقول إنتو بتبيعوها".

وأضاف في لقاء خاص على برنامج "مساء جديد" المذاع عبر قناة "المحور"، مساء السبت، أن عرض رؤيته على رئيس الجمهورية، والتي أوضح فيها أن الميزانية السنوية المخصصة لعمليات التطوير غير كافية لتطوير مراكز الشباب بإنجاز، لذا اقترح اتباع التوجه الاقتصادي العالمي بالاستعانة بالقطاع الخاص والمصادر الخارجية ولكن بـ"شكل مقنن".

وأوضح البعد الاجتماعي لهذه العملية قائلًا: " إن لو ببني حمام سباحة أو ملعب هياخده القطاع الخاص يبقي في عدد ساعات للمركز من 4 إلى5 ساعات والباقي كله المطور والمستثمر".

وتابع أن الرئيس وجهه بالتعاون مع الرقابة الإدارية، لعمل عقد محوكم بالكامل وتوحيد الصيغة لتقليل المشاكل.

وأشار إلى أنه عيّن مساعدين ومعاونين لزيارة المديريات والمحافظات للتوعية بأهمية الاستثمار في مراكز الشباب والسياسة التي تتبعها الوزارة.

وأوضح أن حجم الاستثمار وقيمته يساوي عدد سنوات حق الانتفاع، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار الناتج عن إنشاء ملعب نجيل صناعي خماسي هو 3لـ5سنوات، وحمام السباحة 9ل12 سنة، بينما تتجاوز قاعات المناسبات الـ12عامًا، وتصل عمليات التطوير الشامل لـ25 عامًا.

وذكر أنه حفاظًا على الشفافية تم عمل مزايدات علنية بكراسة شروط، لاختيار أفضل العروض الاستثمارية، موضحًا أن نسب الخطأ كانت "أقل من المتوقع".

وتابع أن هذه المزايدات أدت لتسريع الاستثمار، موضحًا أن القطاع الخاص استثمر حوالي5 مليار جنيه مصري بجانب الميزانية التي خصصتها الوزارة لأعمال التطوير.

ولفت إلى أن القيمة الاستثمارية تم حسابها على أساس أنها مساوية لقيمة الإنشاء بالإضافة لقيمة إيجار حق الانتفاع وعدد السنوات.

وذكر أن حجم إنشاء حمامات السباحة حسب المكان تتراوح بين 6لـ8 مليون جنيه، مقارنة بـ4.5 مليون جنيه في 2018.

وأوضح أن مراكز الشباب تستفيد 100% من حق الانتفاع، مقسمة على النحو التالي 20% في حالات حق الانتفاع للوزارات قديمًا، و10% تصاريح للمحافظة، بالإضافة 25% لصندوق الصيانة والتنمية.

وتابع أن القيمة المتبقية من حق الانتفاع تساهم في ميزانية مركز الشباب معلقًا: "اللي عنده استثمار أنا مبديش له دعم".

وأشار إلى أن الدعم السابق من الوزارة لمراكز الشباب يتراوح بين 15 ألفًا والـ30 ألفًا ويصل الـ50 ألفًا سنويًا في حالة الطلبات الخاصة ، وحاليًا يصل دخل بعض هذه المراكز لـ7 و8مليون جنيه سنويًا.