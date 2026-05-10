سائق الشاحنات المتقاعد ساواش أوكتشاي يؤكد أن هدفه الأساسي هو إبقاء هذه المهنة التقليدية حية ونقلها إلى الأجيال القادمة

يتفنن سائق الشاحنات التركي المتقاعد ساواش أوكتشاي "69 عاماً"، بصنع نماذج مصغّرة لعربات الخيل التقليدية الخشبية، سعيا للحفاظ على هذا التراث الشعبي.

أوكتشاي عمل لسنوات طويلة في قيادة الشاحنات قبل أن يتقاعد عام 2006، ليتفرغ لهوايته القديمة في الأعمال الخشبية، داخل ورشة أقامها في الطابق السفلي من منزله، في بلدة بازار بولاية طوقات وسط تركيا.

وقال أوكتشاي لمراسل الأناضول، إنه يمارس هذه الحرفة منذ نحو 20 عاماً، مؤكدًا أنه بدأ أولى أعماله بصناعة عربة مستوحاة من إحدى المسلسلات التلفزيونية، قبل أن يتوسع لاحقاً في إنتاج نماذج مختلفة من العربات التقليدية.

وأضاف أنه صنع خلال السنوات الماضية نحو 100 عربة مصغّرة، تختلف مدة إنجازها بحسب الحجم والتفاصيل، مشيرًا إلى أنه يتلقى طلبات خاصة لصناعة العربات أو ترميمها.

وأوضح الحرفي التركي، أنه يستخدم في صناعة العربات أخشاب الدردار والزان، مؤكداً أن هدفه الأساسي هو إبقاء هذه المهنة التقليدية حية ونقلها إلى الأجيال القادمة.