إندونيسيا: آسيان والاتحاد الأوروبي لا بد أن يقيما تعاونا ملموسا

حث وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاتحاد الأوروبي على تسريع التعاون الملموس لدعم الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حسبما ذكرت وكالة أنباء انتارا الإندونيسية اليوم السبت.

وقال: "يجب ألا نتوقف عند مواءمة النظرة المستقبلية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتعاون في المنطقة. فالأمر الأهم هو تحقيق تعاون حقيقي".

وأدلى سوجيونو بهذه التصريحات خلال غداء وزاري بين رابطة (آسيان) والاتحاد الأوروبي، انعقد على هامش المنتدى الوزاري للاتحاد الأوروبي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس الأول الخميس.

وتنظر إندونيسيا، وهي من أبرز مُخططي رؤية رابطة (آسيان) بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إلى هذا الإطار كنهج استراتيجي للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة من خلال التعاون الشامل في ظل تنافس جيوسياسي محتدم.

ودعا إلى الإسراع في إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي، قائلا إن الاتفاقية ستعزز من إمكانية الوصول إلى الأسواق في ظل تصاعد الإجراءات الحمائية على مستوى العالم.