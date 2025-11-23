رئيس لبنان عن العدوان على ضاحية بيروت: إسرائيل ترفض مبادرات وضع حد للتصعيد

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن استهداف إسرائيل الضاحية الجنوبية من بيروت، بعد ظهر اليوم، وتزامن هذا الاعتداء مع ذكرى الاستقلال دليل آخر على انها لا تأبه للدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها على لبنان.

وأضاف في تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية للإعلام، إن إسرائيل ترفض تطبيق القرارات الدولية وكل المساعي والمبادرات المطروحة لوضع حد للتصعيد وإعادة الاستقرار ليس فقط إلى لبنان بل إلى المنطقة كلها.

وتابع : "لبنان الذي التزم وقف الأعمال العدائية منذ ما يقارب سنة حتى اليوم، وقدم المبادرة تلو المبادرة، يجدد دعوته للمجتمع الدولي بأن يتحمل مسئوليته ويتدخل بقوة وبجدية لوقف الاعتداءات على لبنان وشعبه، منعا لأي تدهور يعيد التوتر إلى المنطقة من جهة، وحقنًا لمزيد من الدماء من جهة أخرى".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلن أنّ الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد ظهر اليوم، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وإصابة واحد وعشرين آخرين بجروح.

وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش نفذ هجومًا في قلب بيروت واستهدف رئيس أركان حزب الله الذي قاد عملية تعزيز وتسليح الحزب.

وأضاف الديوان في بيان، أن نتنياهو أمر بتنفيذ الهجوم بناء على توصية وزير الدفاع ورئيس الأركان.

وتابع البيان: «إسرائيل عازمة على العمل لتحقيق أهدافها في أي مكان وفي أي وقت».