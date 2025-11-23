كشف عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز من معبر رفح البري، إن المعبر شهد، اليوم، ازدحامًا كثيفًا وغير مسبوق للشاحنات المصرية المخصصة لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الشاحنات المتواجدة تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك اليونيسيف، البرنامج الغذائي العالمي، منظمة الصحة العالمية، والأونروا.

وأوضح أن المبادرة المصرية الأخيرة، التي حظيت بدعم عالمي من الجمعية العامة للأمم المتحدة، تهدف إلى تعزيز دور هذه المؤسسات الدولية في تقديم المساعدات للفلسطينيين في القدس ورام الله وغزة، إلا أن المدير الإداري للطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود وصف حجم المساعدات الحالية بأنه لا يزال أقل من الحد المطلوب، مع الإشارة إلى المبادرة الأمريكية التي تقضي بإرسال 600 شاحنة يوميًا، بينها 50 شاحنة خاصة بالطاقة والغاز والبنزين.

وأشار إلى استمرار القصف الإسرائيلي، وسط تحذيرات من استمرار الانتهاكات ومحاولات تغيير الخط الأصفر الذي يحدد مناطق وقف إطلاق النار، ما يفاقم معاناة المدنيين الفلسطينيين ويزيد من حركة التنقل القسري للعائلات، وسط استمرار المأساة الإنسانية.

كما أبرز المراسل الدور المصري في إقامة مخيمات مخصصة لاستيعاب عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية داخل القطاع، مؤكّدًا قدرة هذه المخيمات على التخفيف من حدة الأزمة، لكنها تظل غير كافية مقارنة بحجم الاحتياجات الإنسانية.