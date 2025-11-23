تعليق حركة الطيران في مطار إيندهوفن الهولندي إثر رصد طائرات مسيرة

قال وزير الدفاع الهولندي روبن بريكيلمانز، مساء اليوم السبت إنه جرى رصد عدة طائرات مسيرة قرب مطار إيندهوفن الهولندي، ما أدى إلى تعليق الرحلات العسكرية والمدنية.

وأضاف بريكيلمانز في تغريدة على منصة إكس، أن التحقيقات في الحادث مستمرة، مؤكدا: "سنتخذ إجراءات إذا لزم الأمر".

وأكدت متحدثة باسم مطار إيندهوفن لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) رصد الطائرات المسيرة، موضحة أنه تم تعليق الإقلاع والهبوط في الوقت الحالي.

وبحسب موقع المطار، فإن الرحلات المتجهة إلى إيندهوفن، الواقع في جنوب هولندا، يجري تحويل مساراتها.

وأعلنت وزارة الدفاع الهولندية في وقت سابق من اليوم أن عناصر من الجيش في قاعدة فولكل الجوية أطلقوا النار على عدة طائرات مسيّرة كانت تحلق فوق القاعدة مساء أمس الجمعة.

وتقع القاعدة الجوية بالقرب من مدينة نيميخن، قرب الحدود الألمانية.

وأوضحت الوزارة في بيان السبت أنه تم إطلاق النار على الطائرات المسيرة باستخدام أسلحة من مواقع أرضية، من دون تحديد نوع الأسلحة المستخدمة.

وأشارت إلى أن الطائرات المسيرة غادرت المنطقة ولم يتم العثور عليها.

ونوهت الوزارة إلى أن الدرك الهولندي والشرطة يجرون تحقيقا في الحادث.

وتسببت الطائرات المسيّرة مرارا في اضطرابات بأجواء أوروبا خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك في بلجيكا وألمانيا والدنمارك.