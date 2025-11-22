توروب: الأخطاء واردة في كرة القدم والحارس الأفضل سيشارك

علق الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، على الهدف الذي استقبله الفريق من خطأ شخصي لمحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق.

واستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بانتصار أمام ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

وقال ييس توروب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «نحن فريق واحد، نكسب مع بعض ونخسر مع بعض، والأخطاء شيء وارد في كرة القدم».

وأضاف: «شاهدت الهدف الذي دخل مرمانا وكان هناك تداخل وأمر صعب على الحارس، من السهل أن أشير وأقول إن الخطأ من هذا اللاعب أو من ذاك، لكن بالنسبة لي ما حدث حدث وانتهى».

وتابع: «شاهدنا اليوم مصطفى شوبير وقام بإنقاذ جيد جدًا، الموضوع كله في الأداء، والحارس الذي سيقدم أداءً أفضل هو من سيشارك».

وأوضح: «كلنا فريق واحد والأخطاء واردة في كرة القدم من جانب الجميع، لا يمكن تحميل نتيجة استقبال هدف للاعب بعينه، والطبيعي أن نعمل باستمرار على تطوير أنفسنا ولدينا قائمة مميزة من اللاعبين».

وأتم: «هناك أخطاء مثل أي مباراة ونعمل على علاجها بشكل مستمر وهو ما نقوم به خلال التدريبات، وسعيد بوجود أسماء مميزة في تشكيلة الفريق، وهدفنا الوصول إلى أفضل ما يمكن بشكل عام».