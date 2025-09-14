التموين: الكارت الموحد يتيح الشراء وصرف الرواتب والمعاشات

قال الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن خدمة «تحديث البيانات» الجديدة التي سيتم إطلاقها، ليست لإضافة مواليد جدد، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تحديث بيانات جميع المواطنين، سواء كانوا من مستحقي الدعم التمويني أو غير المستحقين.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض، عبر فضائية «القاهرة والناس» أن الخطوة تأتي في سياق مشروع «كارت الخدمات الحكومية الموحد»؛ لصرف الدعم التمويني والخبز، على أن تبدأ اعتبارا من الأحد بمحافظة بورسعيد.

وأشار إلى تجربة المشروع بنجاح على 42 ألف أسرة في بورسعيد خلال الشهور الثلاثة الماضية، لافتا إلى تمكين الأسر من صرف المقررات التموينية والخبز بسهولة ويسر.

ونوه إلى تعميم التجربة، اعتبارًا من يوم الأحد ولمدة ثلاثة أشهر بمحافظة بورسعيد؛ بهدف تعميمها على جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى إتاحة «استمارة تحديث بيانات» إلكترونية عبر منصة مصر الرقمية لجميع مواطني بورسعيد فقط.

وأكد أن الهدف من تحديث البيانات يتمثل في بناء قاعدة بيانات متكاملة، يمكن من خلالها إضافة خدمات أو قبول حالات جديدة.

ونوه إلى إصدار الكارت الموحد للخدمات الحكومية، بمجرد تحديث المواطن بياناته، مشيرا إلى تفعيل الخدمات الحكومية عليه تلقائيا وفقا لاستحقاق كل فرد؛ فمن يستحق الدعم التمويني سيجد الخدمة متاحة على الكارت، ومن تشمله منظومة التأمين الصحي الشامل؛ سيتم تفعيلها له، وهكذا مع أي خدمات أخرى تقدمها الدولة في المستقبل.

وكشف أن «الكارت الموحد» سيرتبط بحساب شخصي في البريد؛ يتيح للمواطن استخدامه كبطاقة مدفوعات في جميع معاملاته المالية وعمليات الشراء، بالإضافة إلى إمكانية تحويل المعاش أو الراتب عليه.