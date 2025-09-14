سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية في السعودية خلال أسبوع، 1402 حالة ضبط للممنوعات، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".



وشملت الأصناف المضبوطة 35 صنفا من المواد المخدرة مثل الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاغون وغيرها، إضافة إلى 479 مادة من المواد المحظورة.

كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 1029 صنفا من التبغ ومشتقاته، و18 صنفا من المبالغ المالية، و5 أصناف من الأسلحة ومستلزماتها.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.

وفي هذا الصدد، شددت "زاتكا" على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقا لأمن المجتمع وحمايته، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.

وحثت الجميع على الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa) أو الرقم الدولي (009661910).

وأوضحت الهيئة أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.