أحمد العوضي يشارك جمهوره كواليس الأكشن من فيلم شمشون ودليلة


نشر في: الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 - 8:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 - 8:46 م

شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره فيديو من كواليس تصوير أحد مشاهد الأكشن بفيلمه الجديد «شمشون ودليلة»، عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقا: «وقفت كده وعملت كده، كواليس شمشون ودليله».

ويواصل أحمد العوضي خلال الفترة الحالية تصوير مشاهد فيلم «شمشون ودليلة»، الذي يتعاون فيه مع الفنانة مي عمر، ويشاركهم البطولة كلا من ريتال عبدالعزيز، وأحمد عصام السيد، وهو قصة محمود حمدان، وسيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، وشادي محسن، ومن إخراج رؤوف السيد.

كما يستعد أحمد العوضي، لبدء تصوير مسلسل «على كلاي»، استعدادا لعرضه بالموسم الرمضاني المقبل 2026، ويشاركه في بطولة العمل كل من درة، وعصام السقا، ويارا السكري، ومحمود البزاوي، وسينتيا خليفة، وانتصار، والشحات مبروك، وريم سامي، وسارة بركة، ومحمد ثروت، وطارق الدسوقي، وبسام رجب، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.

