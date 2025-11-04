مهرجان VS-Film للأفلام القصيرة جدا يحتفي بتجارب سينمائية ملهمة في دورته الثانية بالعين السخنة

نظم مهرجان VS-Film للأفلام القصيرة جداً ماستر كلاس للمخرج والمنتج السوداني أمجد أبو العلا، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن تقديمه تجارب سينمائية ملهمة ضمن فعاليات دورته الثانية، والمقامة حالياً في مدينة العين السخنة بمحافظة السويس.

شهد اللقاء حضور عدد من صُنّاع السينما، وطلاب الجامعة البريطانية بالقاهرة، وشباب الورش الفنية التي ينظمها المهرجان.

وعلى مدار ما يزيد على ساعة، استعرض أمجد أبو العلا محطات من رحلته التي انطلقت من المسرح قبل أن تخطفه أضواء السينما، والتي درسها في ورش حرة بعد تخرجه في كلية الإعلام.

وتناول تجاربه في الإخراج السينمائي وقيامه بإخراج 6 أفلام قصيرة قبل أن تتشكل رؤيته الفنية التي أعلن عنها في فيلمه الروائي «ستموت في العشرين»، والذي يُعد أول فيلم يُصوَّر في السودان بعد 30 سنة من آخر عمل سينمائي تم تصويره هناك، وسابع فيلم يقدمه مخرجون سودانيون.

كما استعرض رحلته مع الفيلم الذي يعتبره بداية لتجارب في تصوير الأفلام وخروج عدد من الشباب المهتمين بالعمل في الفن السابع.

وتحدث كذلك عن تجربته في الإنتاج ورحلته مع فيلم «وداعاً جوليا» مع صديقه المخرج محمد كردفاني، والذي حقق نجاحاً كبيراً وحصد عشرات الجوائز، فضلاً عن عرضه على نطاق واسع في دور السينما.

وفي حواره مع الطلاب وشباب الورش، قدّم أبو العلا نصائحه من خلال تجاربه في التسويق، وكيفية عرض المشاريع للحصول على الدعم من الجهات المانحة، وكيفية التعامل مع الأفكار والقصص لتصبح مشاريع أفلام ناجحة.

كما شهد المهرجان في يومه الثالث ماستر كلاس للمخرج النيجيري ديزموند فبيوجيالي، صاحب أول فيلم لبلاده يُرشَّح للأوسكار، والذي قدّم تجربته في الوصول إلى العالمية.



