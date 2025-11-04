شهد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية بعد تطويرها ورفع كفاءتها القتالية والفنية.

جاء ذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة، إلى جانب عدد من طلاب الجامعات المصرية.

بدأت الفعاليات بكلمة ألقاها اللواء أركان حرب عبد المعطي علام، قائد المنطقة المركزية العسكرية، أعرب خلالها عن خالص تقديره للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر وجهودها المتواصلة في تطوير القدرات القتالية والإدارية لتشكيلات المنطقة.

واستمع القائد العام خلال التفتيش إلى عرض تفصيلي حول الموقف القتالي والإداري للقوات المصطفة بأرض الاصطفاف، كما تفقد نماذج من الأسلحة والمعدات المطورة والحديثة.