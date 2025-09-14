المدير العام لـ أوكلاند: بيراميدز كسر هيمنة الأهلي في أفريقيا

أشاد جوردون واتسون، المدير العام لنادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي بفريق بيراميدز قبل مباراة الفريقين، في التاسعة مساء الأحد، على ملعب الدفاع الجوي ضمن بطولة كأس القارات للأندية "فيفا إنتركونتيننتال".

ويشارك بيراميدز في النسخة الثانية من بطولة كأس إنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بصفته بطل أفريقيا حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال بعد الفوز على صن داونز في النهائي.

صرح واتسون عبر برنامج (الكابتن) المذاع عبر قناة DMC "الأجواء في مصر رائعة، وكل الأمور تسير بشكل جيد، ونحن متحمسون جدا للتواجد هنا، وهي المرة الأولى لنا للعب في مصر، لكنها ليست المرة الأولى لنا في أفريقيا، ولذلك نتوقع أجواءً قوية وحماسية ونتمنى أن نشاهد مباراة جيدة".

أضاف "بالنسبة لتقييمي لفريق بيراميدز، يكفي أن ننظر إلى الطريقة التي استطاع بها كسر هيمنة الأهلي، الذي واجهناه في الماضي عدة مرات، وندرك قوة كرة القدم المصرية والقدرات المطلوبة لكسر هذه الهيمنة، ولذلك نحترم بيراميدز كثيرا ونتطلع لمواجهتهم".

وأوضح أن أوكلاند استعد لمواجهة بيراميدز بمعسكر تدريبي لمدة أسبوع في أبوظبي، ولعبنا مباراة ودية أمام فريق يونايتد الذي يقوده النجم الإيطالي أندريا بيرلو، وأشركنا جميع اللاعبين للتأقلم على الأجواء الحارة".

واصل "مواجهة الفرق الأفريقية دائما ما تكون تحديا، ونحن لدينا خبرة كبيرة في ذلك، وهناك بعض أوجه التشابه بين اللعب ضد الفرق الأفريقية والفرق في أوقيانوسيا؛ منطقتنا تعاني من نقص الموارد، وكذلك صعوبة إيجاد ملاعب عالية الجودة، وضعف عقود الرعاية".

لفت أيضا "واجهنا الأهلي أكثر من مرة، ولم ننجح في مجاراته بالشكل الذي فعلناه مع بعض الفرق الإفريقية الأخرى، وأعتقد أن مواجهة بيراميدز ربما تمثل فصلًا جديدًا في كرة القدم الإفريقية، وفرصة لبيراميدز للتعبير عن نفسه، هي المرة الأولى له على هذا المستوى، بينما لدينا خبرة أكبر في بطولات الفيفا، وسنرى ما سيحدث".

وأتم تصريحاته "لا أحب المبالغة في الطموحات، فنحن نادٍ هاوٍ، لذا نتعامل بواقعية ونركز فقط على المباراة القادمة".