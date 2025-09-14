نابولي يهزم فيورنتينا بثلاثية ويتصدر الدوري الإيطالي

ورفع نابولي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب متفوقا بفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، والذي حقق فوزا مثيرا على إنتر ميلان 4/3، في وقت سابق من اليوم السبت.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد فيورنتينا عند نقطتين في المركز الثالث عشر.

وتقدم نابولي عن طريق كيفن دي بروين من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف راسموس هويلوند الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 51 سجل سام بوكيما الهدف الثالث لنابولي، فيما سجل فيورنتينا هدفه الوحيد في الدقيقة 79 عن طريق لوكا رانييري.