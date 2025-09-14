طولان: لم يعجبني فيديو «العميد الأصلي» بين الحضري وأحمد حسن

علق حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر (الثاني) المشارك في كأس العرب "قطر 2025" على الضجة التي أثارها فيديو العميد الأصلي بين أحمد حسن مدير المنتخب، وعصام الحضري مدرب حراس المرمى بالجهاز الفني.

شدد طولان في مداخلة هاتفية عبر قناة MBC مصر 2 مساء السبت "لم أكن عما حدث، ولم يعجبني ذلك".

وأضاف "لقد أبلغت رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة، أن ما حدث لا يصح، وأحمد حسن لم يكن راضيا أيضا، وتحدثنا مع الحضري أيضا، وقلنا له أن ما فعله في الفيديو لم يكن أمرا جيدا".

وأثار مقطع الفيديو ضجة كبيرة لكونه يحمل تلميحا ضد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر.

واستهل منتخب مصر بقيادة حلمي طولان مشواره بفوزين وديين على تونس 1-0 و3-1 هذا الشهر، وسيلعب مباراتين وديتين مع البحرين يومي 9 و13 أكتوبر إضافة إلى 3 مباريات ودية في نوفمبر.

ويخوض منتخب مصر منافسات كأس العرب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات الأردن والإمارات والفائز من لقاء موريتانيا والكويت.