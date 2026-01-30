ماكرون يرحب بالاتفاق بين الحكومة السورية وقسد

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة بالاتفاق الذي يمهد الطريق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مؤكدا دعم فرنسا لتنفيذه.

وجاءت تعليقات ماكرون، الذي شاركت بلاده في جهود الوساطة بين دمشق والقوات التي يقودها الأكراد، في منشور على منصة إكس.

وأعلنت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار وعملية دمج تدريجية للقوات والهياكل الإدارية ضمن الدولة السورية، مما يجنب البلاد معركة دموية محتملة في شمال شرق البلاد، وقوبل الاتفاق بإشادة الولايات المتحدة باعتباره "إنجازا تاريخيا".

وقال مصدر حكومي سوري، في تصريح لوسائل إعلام محلية اليوم الجمعة: "تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بموجب اتفاق شامل، يتضمن التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين".

وأوضح المصدر أن الاتفاق يشمل انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار، والبدء بدمج القوات الأمنية في المنطقة. كما يتضمن تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات "قسد"، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني (عين العرب) ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.