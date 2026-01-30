رئيس الوزراء البريطاني: نعمل مع الحلفاء لمنع طهران من تصنيع أسلحة نووية

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة، إن لندن تعمل مع حلفائها لمنع طهران من تصنيع أسلحة نووية، وذلك في معرض رده على سؤال عما إذا كان سيدعم توجيه هجمات أمريكية محتملة على إيران.

وأضاف ستارمر في تعليقات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "الهدف هنا هو ألا تتمكن إيران من تطوير أسلحة نووية، وهذا أمر بالغ الأهمية".

وعندما سئل عما إذا كانت تعليقاته تشير إلى أنه ربما يدعم أي هجمات أمريكية، قال "ندعم الهدف ونناقش مع حلفائنا كيفية تحقيق هذا الهدف".

وانتقد أيضا تعامل السلطات الإيرانية مع المحتجين، قائلا إن قتل المتظاهرين وقمعهم أمر "بشع" بعد أن أكد مسئول إيراني مقتل ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص في احتجاجات عمت أنحاء البلاد.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه "يجري محادثات مع قادة إيرانيين، ويخطط لمزيد من المناقشات"، في الوقت الذي يهدد فيه بعمل عسكري ضد طهران.

وقال ترامب ردًا على سؤال حول وضع محادثاته مع طهران، بعد أن هدد في وقت سابق من هذا الأسبوع بشن ضربة كبيرة ما لم يوافق النظام على اتفاق: "أجريتُ محادثات، وما زلت أخطط لذلك".

وأضاف: "لدينا العديد من السفن الكبيرة والقوية جدًا تبحر إلى إيران الآن، وسيكون من الرائع ألا نضطر لاستخدامها".