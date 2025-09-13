عمدة يوتا: المشتبه به في قتل تشارلي كيرك ذو إيديولوجية يسارية متطرفة

قال عمدة ولاية يوتا الأمريكية، الجمهوري سبينسر كوكس، إن تايلور روبينسون، وهو المشتبه به في قتل الناشط المؤثر تشارلي كيرك، يمتلك إيديولوجية يسارية متطرفة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كوكس، لصحيفة وول ستريت جورنال، أوضح فيها أن كيرك، ترك خلفه إرثا سياسيا كبيرا.

وأضاف كوكس، أن كيرك، نشر القيم الجمهورية المحافظة بين الشباب بشكل واسع، ما تسبب في انزعاج شرائح اليسار المتطرف.

وأردف: "من الواضح أن المشتبه به يمتلك إيديولوجية يسارية متطرفة، مؤكدا على ضرورة رفض العنف السياسي من قبل الجميع.

والجمعة، قال كوكس: "صليت قرابة 33 ساعة من أجل أن يكون القاتل من بلد آخر، لكن اتضح أنه أمريكي".

والأربعاء، تعرض كيرك، المعروف بتأييده للرئيس دونالد ترامب، لإطلاق نار وأصيب برصاصة مجهولة المصدر في رقبته أثناء إلقائه خطابا في فعالية بجامعة يوتا فالي.

وكيرك، مؤسس منظمة "نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية" وهي منظمة غير ربحية، ولديه 5.2 مليون متابع على منصة شركة "إكس" الأمريكية و7.3 ملايين متابع على "تيك توك".