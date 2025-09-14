فلسطين تدعو المجتمع الدولي لـ أساليب أكثر جرأة لوقف إبادة غزة

• وزارة الخارجية الفلسطينية نددت بارتكاب إسرائيل جرائم قتل جماعي وإبادة الأبراج السكنية، وحذرت من مخاطر إمعانها في تدمير حضارة الشعب الفلسطيني في القطاع

حذرت فلسطين، السبت، من مخاطر إمعان إسرائيل في تدمير حضارة الشعب الفلسطيني في غزة من خلال جرائم القتل الجماعي و"إبادة الأبراج السكنية".

ودعت المجتمع الدولي لـ"اتباع أساليب عمل أكثر جرأة لحماية المدنيين" ووقف الإبادة بالقطاع.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، بينما تنفذ إسرائيل حربا شاملة على مدينة غزة مستهدفة الأبراج والعمارات السكنية.

وجددت الوزارة تحذيرها "من المخاطر الكارثية المترتبة على إمعان الحكومة الإسرائيلية في تدمير حضارة الشعب الفلسطيني في غزة، وارتكاب جرائم القتل الجماعي وإبادة الأبراج ومنازل المواطنين والمؤسسات".

وأضافت أن الهدف "إجبار مليون فلسطيني على مواصلة النزوح القسري على وقع التفجيرات والقصف على الهواء مباشرة، دون توفر مكان آمن في كامل القطاع، وسط حرب تجويع شاملة ومُحكمة تسرق حياتهم وتدفعهم للتهجير بقوة الاحتلال والتدمير الممنهج لجميع مقومات حياتهم".

ومنذ 11 أغسطس الماضي، دمر الجيش الإسرائيلي بمدينة غزة 1600 برج وعمارة سكنية بشكل كامل، ونحو ألفي برج وعمارة أخرى بشكل بليغ، إضافة إلى 13 ألف خيمة، ما تسبب في تشريد أكثر من 100 ألف نسمة كانوا يقطنون في تلك المساكن والخيام، وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بالخروج من نمطية المواقف التقليدية المتبعة لوقف إطلاق النار والعدوان على الشعب الفلسطيني "واتباع أساليب عمل أكثر جرأة لحماية المدنيين الفلسطينيين وإدخال المساعدات لهم دون شروط أو عوائق".

وشددت على أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، "يوفر فرصة حقيقية وثمينة لوقف الحرب وإعطاء الجهود الدبلوماسية المجال لتفكيك روايات ودعوات الحرب والقتل وتحقيق التهدئة، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن (الإسرائيليين) والأسرى (الفلسطينيين) وإنقاذ المدنيين والبدء بتطبيق إعلان نيويورك بتفاصيله كافة".

والجمعة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤيد "إعلان نيويورك" بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتعزيز حل الدولتين لتحقيق التسوية السلمية لقضية فلسطين".

ويتضمن الإعلان الاتفاق على "العمل المشترك لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بناء على التطبيق الفعال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة".

وفي 8 أغسطس الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيسها بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

فيما بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في 11 أغسطس الماضي، الهجوم على المدينة بدءا بحي الزيتون (جنوب شرق)، حيث تخلل الهجوم نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت 64 ألفا و803 شهداء، و164 ألفا و264 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 420 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.