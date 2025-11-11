الدفاع المدني بغزة ينقل جثامين 35 شهيدا من ساحة عيادة الشيخ رضوان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الدفاع المدني في غزة، نقل 35 جثمانًا من الشهداء المجهولين داخل عيادة الشيخ رضوان.

وقال الدفاع المدني في بيان، اليوم الثلاثاء، إن طواقمه في محافظة غزة نقلت جثامين 35 شهيدًا مجهولي الهوية، حيث تم دفنهم سابقا داخل ساحة عيادة الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وأشار إلى نقل الجثامين إلى مستشفى الشفاء لأخذ عينات وحفظها للعمل مع المنظمات والهيئات الدولية للحصول على معلومات للتعرف على تلك الجثامين.

وذكر أنه بعد 48 ساعة سيتم نقل الجثامين إلى مقبرة الصليب بمدينة دير البلح لمواراتهم الثرى هناك.

وأمس الاثنين، شاركت المديرية العامة للدفاع المدني، في تشييع جثامين 38 شهيدًا مجهولي الهوية، ممن تسلمتهم وزارة الصحة مؤخرا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمن اتفاق صفقة تبادل الأسرى.