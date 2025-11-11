مقتل 21 شخصا وفقد العشرات جراء غرق قارب يقل مهاجرين من الروهينجا

أعلنت السلطات الماليزية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى جراء انقلاب قارب يقل مهاجرين قرب الحدود بين ماليزيا وتايلاند.

وقالت صحيفة "ذا صن"، نقلا عن وكالة إنفاذ القانون البحري الماليزية، إنه تم حتى الآن انتشال 21 جثة وإنقاذ 13 شخصا على قيد الحياة.

وتواصل فرق البحث عملياتها باستخدام السفن والطائرات للعثور على عشرات الركاب المفقودين.

ووقع الحادث خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما انقلب قارب يقل نحو 70 مهاجرا، يعتقد أنهم من مسلمي الروهينجا الفارين من ميانمار.

وأوضحت السلطات، أن اللاجئين أبحروا قبل نحو شهر من ميانمار على متن "سفينة أم" تقل نحو 300 شخص، وأن القارب الأصغر انقلب أثناء نقل الركاب من السفينة الأم قرب الحدود البحرية بين ماليزيا وتايلاند.

ولا يزال مصير نحو 230 مهاجرا آخرين على متن السفينة الأكبر مجهولا.

ووسعت فرق الشرطة وخفر السواحل والبحرية من البلدين نطاق عمليات البحث إلى أكثر من 900 كيلومتر بين أرخبيل لانكاوي الماليزي وجزيرة كو تاروتاو التايلاندية.