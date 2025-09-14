الداخلية: طبيبة بالمعاش أعدت تقرير وفاة أحمد الدجوي بمقابل مالي

أكدت وزارة الداخلية أن تقرير الأدلة الجنائية الذي أعده مركز استشاري خاص عن وفاة أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا، استند إلى معلومات مغلوطة.

وذكرت الداخلية أنها رصدت ما تداول حول تقرير مزعوم منسوب صدوره لخبراء فى الأدلة الجنائية وأحد مراكز استشارات الطب الشرعى تضمن التشكيك فى واقعة انتحار شخص والإدعاء على غير الحقيقة بأن وفاته جنائية.

وأضافت الداخلية أنه بفحص التقرير المشار إليه تبين أنه غير صادر عن الأدلة الجنائية أو أى جهة رسمية، وتوصلت التحريات إلى أن التقرير صادر عن مركز استشارى فنى للطب الشرعى غير مرخص، وتديره طبيبة بالمعاش مقيمة بمحافظة الغربية.

وأضافت أن الطبيبة بالمعاش أعدت التقرير بمقابل مالى بناءً على طلب أحد أفراد العائلة، واستندت فيه على معلومات مغلوطة دون التأكد من صحتها.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة وتولت النيابة العامة التحقيق.

- شقيق أحمد الدجوي ينشر تقريرا طبيا عن مقتله

بعد مرور أكثر من 3 أشهر على واقعة وفاة أحمد شريف الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا، كشف شقيقه "عمرو" عن تقرير أدلة جنائية وطب شرعي أُعد بشكل خاص لبيان ما إذا كانت الواقعة جنائية أم انتحار، وذلك بعيدًا عن التحقيقات الرسمية.

وقال عمرو الدجوي، شقيق المجني عليه "أحمد"، في منشور على الفيسبوك، إنه استعان بمجموعة من رجال البحث الجنائي في مجال الطب الشرعي والبحث والأدلة الجنائية أعدوا تقريرًا كشف أن الواقعة هي جريمة قتل احترافية، بعد اكتشاف وجود نقط عمياء للكاميرات وآثار تسلق على سور الفيلا وآثار لسلك مخلوع وكدمات وتيبس في اليد اليمني، مناشدًا الجهات المعنية بالتحقيق فيما جاء بهذا التقرير "لمساعدتهم في الكشف عن القاتل".