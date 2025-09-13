أعلنت قناة "القاهرة والناس"، عن انطلاق الموسم الجديد من برنامجها "حديث القاهرة"، وتقدمه الاعلامية كريمة عوض، ابتداءً من اليوم السبت 13 سبتمبر في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر شاشة القناة.

ونشرت الصفحة الرسمية للقناة برومو الحلقة الأولى، التي تُقدّم للمرة الأولى على التليفزيونات العربية لقاءً من ألمانيا مع المعلم الهندي الأعظم جورو ديف سري سري رافي شنكار، وتقدّم الإعلامية كريمة عوض البرنامج أيام السبت والأحد والاثنين، وتعد حلقات الموسم الجديد فرصة لمتابعة محتوى غني ومتجدد.

ويتناول برنامج "حديث القاهرة" أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على المستويين المحلي والدولي، مع تحليل دقيق للأحداث الراهنة من خلال استضافة كوكبة من خبراء السياسة والاقتصاد، وحقق البرنامج عبر المواسم الماضية نسب مشاهدة عالية، وحظي بمتابعة واسعة من الجمهور المصري والعربي والدولي.