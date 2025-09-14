قال الدكتور محمد حشاد، نقيب قراء القرآن الكريم، إن الطريقة التي قرأ بها الشيخ «عاطف»؛ لم ترد عن أي من قراء مدرسة التلاوة المصرية العريقة منذ نشأتها.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء جديد» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية «المحور» أن القارئ المعني هو رجل يتجاوز عمره الثمانين عاما، وله حادثة سابقة.

وأضاف أن القارئ اعترف بالخطأ وقدم اعتذاره وتعهد بعدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى، مشيرا إلى أن تصرف القارئ قد يكون نابعا من كبر السن، وربما حدث «دون إدراك لما يفعله».

وشدد أن هذه التلاوة ليست موروثة لا عن النبي عليه السلام أو عن الصحابة وأعلام القراء، مؤكدا أن أساس التلاوة الصحيحة يكمن في الالتزام الصارم بأحكام التجويد.

وأكد أن كبار القراء كالشيخ مصطفى إسماعيل الذين كانوا يمتلكون موهبة فطرية في المقامات الصوتية اكتسبوها بالسماع؛ لكنهم كانوا يلتزمون بأحكام التجويد.

ورد على التعليقات التي دافع فيها البعض على وسائل التواصل الاجتماعي عن طريقة الشيخ، بحجة عدم ممانعة أية «طريقة تلاوة جديدة» طالما لم تخالف صحيح القرآن، قائلا: «لا غبار أن يقرأ بأي طريقة إذا التزم القارئ بأحكام التجويد».

ونوه أن النقابة تقف بالمرصاد لمثل هذه المخالفات، مشيرا إلى استدعاء أصحابها والتحقيق معهم أمام «لجنة المتابعة والاستماع» لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتا إلى واقعة تاريخية للشيخ عنتر مسلم في السبعينيات الذي قُدم للمحاكمة بسبب مخالفات مشابهة.

وأوضح أن عدم الالتزام بأحكام التجويد، وتحديدا «باب الوقف والابتداء»، من شأنه أن يغير المعنى تماما ويفسد الأداء، مشيرا إلى أن القارئ الملتزم ينقل المستمع من معنى إلى آخر بسلاسة ووضوح، أما غير الملتزم يفقد المستمع القدرة على الاستفادة من التلاوة.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر الشيخ صاحب الواقعة وهو يقرأ القرآن في عزاء، ويغني ويلحن إحدى آيات القرآن الكريم.