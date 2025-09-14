كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، أن تجسيدها لشخصية مركبة في مسلسل «أزمة ثقة» استلزم تدريبات مكثفة مع مدرب تمثيل واستشارات مع طبيبة نفسية.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «واحد من الناس» المذاع عبر «الحياة» إن أصعب مشاهد العمل كانت تلك التي تُحاور فيها «شخصيتين» بعضهما بعضا بأسلوب تقني، معقبة: «كنت بكلم نفسي، أنا والحائط، وكان لابد أن أحافظ على مستوى نظر ثابت واستدعاء إحساس الطرف الشريك وهو أنا».

وأوضحت أن الصعوبة الأخرى كانت تتمثل في إضفاء تفاصيل مغايرة لكل شخصية، مضيفة: «كنت بقوم بتمارين كثرة جدًا مع مدرب التمثيل، والطبيبة النفسية حتى أخرج من الشخصيتين».

ولفتت إلى أن القلق سبق التصوير بسبب طبيعة الاضطراب الذي تجسده وتحوله لاحقًا إلى ثلاث شخصيات داخلية، مشيرة إلى دعم الفنانة نجلاء بدر لها طوال فترة التحضير.

وأضافت أن جميع مشاهد العمل كانت صعبة، مشيرة إلى أن المشاهد النفسية المعقدة «تعبتني جدًا ولا زلت تعبانة حتى الآن»، مؤكدة أن والدها الفنان أحمد زاهر؛ عبر عن فخره بأدائها وسعادته بما حققته.

مسلسل أزمة ثقة، بطولة نجلاء بدر، هاني عادل، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبي، تامر فرج، إيهاب فهمى، محمد العمروسي، وعبير منير، والعمل من تأليف أحمد صبحى وإخراج وائل فهمى عبد الحميد، وتدور أحداثه حول جريمة قتل تقلب حياة الأبطال وتضعهم بمواجهة مباشرة مع ماض مليء بالصراعات العائلية.