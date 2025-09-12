مقتل العشرات في هجوم لحركة الشباب في الصومال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت السلطات في العاصمة الصومالية مقديشو إن 37 شخصا على الأقل قتلوا اليوم الجمعة، في هجوم شنه مقاتلو حركة الشباب الصومالية على ثلاثة مواقع عسكرية.

وقال متحدث باسم الحكومة الصومالية إن ثمانية جنود و29 مقاتلا من الحركة المسلحة لقوا حتفهم في الهجوم الذي وقع بمحافظة جلجدود الساحلية.

ويعتقد مسؤولو الحكومة المحلية أن حصيلة الوفيات مرشحة للزيادة، وأن هناك مدنيين بين الضحايا. كما وقعت إصابات عديدة.

وقالت حركة الشباب عبر محطتها الإذاعية إن أكثر من 60 جنديا حكوميا قتلوا وتمت مصادرة أسلحة وذخيرة، بينما سيطر المقاتلون مؤقتا على مدينة عيل طير.

ورفض متحدث حكومي ما رددته الحركة. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من المعلومات الصادرة عن الجانبين.