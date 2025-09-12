مراد مكرم يطالب بملاحقة اللجان الإلكترونية: خطر على الأمن القومي

حذر الفنان مراد مكرم، من خطورة «اللجان الإلكترونية» على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن بعضها تمثل «خطرًا على الأمن القومي».

وقال خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية «DMC» إن الشخصية العامة باتت تواجه «هجوما شنيعا» عندما تعبر عن رأي «غير سائد» أو ضد جهة معينة.

وأوضح أن الهجوم يأتي بألفاظ بذيئة من حسابات وهمية، 99.9% منها مغلقة، قائلا: «كلها حسابات 4 أصدقاء، أبوه وأمه لا يعرفوه أصلا، من الواضح جدًا أنها موجهة».

وطالب بالتحرك ضد هذه الظاهرة، مشددا أن الخطوة المقبلة «لابد أن تكون اللجان»، بعد نجاح الأجهزة الأمنية في ملاحقة بعض «الشخصيات المشهورة من السوشيال ميديا» المتورطين في بث فيديوهات خادشة للحياء.

وأشار إلى اعتماد مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو» على ألفاظ ومصطلحات وشخصيات حقيقية مستمدة من الواقع، لافتا إلى موافقته على العمل بسبب جودة السيناريو وفريق العمل.

وعرض مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»7 حكايات كل منها تقدم على مدار 5 حلقات بفريق عمل مختلف، ليستعرض ظواهر اجتماعية وإنسانية شائكة، وشارك في بطولة حكاية الوكيل مراد مكرم، والتي ناقشت العالم السري لمنصة تيك توك وما يدور خلفها من ظواهر وحقائق.