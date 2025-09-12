ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الفيضانات الشديدة في إندونيسيا

أسفرت الفيضانات الشديدة التي ضربت جزيرة بالي الإندونيسية، إحدى أبرز الوجهات السياحية في العالم، عن وفاة ما لا يقل عن 16 شخصا، فيما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة نقلا عن السلطات.

كما تم تسجيل أربع وفيات إضافية في جزيرة فلوريس المجاورة.

وأدت الأمطار الغزيرة المتواصلة على مدى أيام إلى غمر الطرق والممرات السفلية والمنازل، كما جرفت السيارات، وأجبرت العديد من السكان على مغادرة منازلهم.

وشملت المناطق الأكثر تضررًا العاصمة الإقليمية دينباسار، بالإضافة إلى مناطق جيمبرانا وجيانيار وبادونج.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث بأن الأحوال الجوية هدأت نسبيًا، وبأن منسوب المياه بدأ في الانحسار تدريجيا، مع تأكيد السيطرة على الوضع إلى حد كبير.

ومع ذلك، لا يزال عدد كبير من السكان يقيمون في مراكز الإجلاء، بينما تواصل فرق الطوارئ إزالة الأنقاض وسحب المياه المتراكمة.

وأعلنت السلطات أمس الخميس حالة الطوارئ لمدة أسبوع، بهدف تعبئة الموارد الإضافية اللازمة.

وإندونيسيا عرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية خلال موسم الأمطار الذي يبلغ ذروته عادة بين شهري نوفمبر ومارس. وتعتبر كمية الأمطار الأخيرة غير معتادة بالنسبة لشهر سبتمبر.

وتشتهر جزيرة بالي بحقول الأرز والمعابد والشواطئ، وتُعد من أبرز الوجهات السياحية في آسيا والعالم، حيث تستقطب ملايين الزوار سنويا.