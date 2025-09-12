روّج الإعلامي محمود سعد للحلقة الجديدة من برنامجه الشهير «باب الخلق» الذي يُعرض على قناة النهار، حيث نشر عبر حساباته على مواقع التواصل صورًا جمعته بضيوف الحلقة، وعلّق قائلًا: «أكل العيش مر… بداية مختلفة ليوم الجمعة من أمام أفران الزجاج».

ويواصل البرنامج جذب المشاهدين من خلال موضوعات متنوعة تقترب من نبض الشارع المصري، فيما تأتي الحلقة المقبلة بعنوان «أكل العيش مر» لتقدم رؤية مختلفة حول قصص الكفاح والعمل.

وفي سياق متصل، جرى مؤخرًا توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام وشبكة تليفزيون النهار، بحضور الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة، والإعلامي محمود سعد، وعلاء الكحكي رئيس مجلس إدارة شبكة النهار، ومحمد هاني رئيس الشبكة.

وينص الاتفاق على عرض برنامج «باب الخلق» بالتزامن على شاشتي التليفزيون المصري وقناة النهار يومي الخميس والجمعة أسبوعيًا، إلى جانب منح التليفزيون المصري حقوق بث مكتبة حلقات البرنامج كاملة.