أمير هشام يعلن انتهاء رحلة برنامجه «بلس 90» على النهار

أعلن المذيع أمير هشام، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، عن انتهاء رحلة برنامجه "بلس 90" على شاشة النهار، حيث توجه بالشكر لرئيس الشبكة علاء الكحكي.

وكتب أمير: "على مدار 3 سنوات تشرفت بتقديم البرنامج من خلال شاشة القناة المحترمة والعريقة، يمكن دي من أصعب اللحظات اللي بمر بيها، لأني بكره جدًا لحظات الوداع، لكن دي سنة الحياة، كل بداية لها نهاية".

وأضاف: "حابب أوجه شكر خاص للأستاذ علاء الكحكي، واحد من رواد الإعلام في مصر، واللي منحني فرصة غالية جدًا كنت منتظرها من زمان، تشرفت بثقته واختياره، وده كان تكليف ومسئولية كبيرة بالنسبة لي، وبشكره كمان على تفهّمه لقراري ورغبتي في الرحيل".

وتابع أمير هشام: شكرًا من القلب لكل حد شاركني الرحلة دي، لكل واحد حب البرنامج أو حتى انتقده، كلامكم كله على راسي وبتشرف بيكم، هيفضل برامج بلس90 غالي عندي اوي وفي مكانة خاصة جداً بالنسبالي، أتمنى أكون كنت عند حسن ظنكم واللي جاي أحلى بإذن الله ونتقابل على خير قريب في رحلة جديدة ان شاء الله تعالى".



