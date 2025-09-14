تونس تمنح تسهيلات لحصول المصريين على تأشيرات دخول

أعلنت تونس اليوم الأحد، عن تسهيلات لحصول المواطنين والسياح المصريين على تأشيرات دخول إلى التراب التونسي بنقاط الحدود.

وحصرت السلطات التونسية عبر سفارتها في مصر، هذه التسهيلات على رجال الأعمال والباحثين والأطباء وأصحاب المهن المرموقة وكبار موظفي الدولة والحاصلين على إقامات أو تأشيرات بالفضاء الأوروبي "شنجن" أو تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تشمل التسهيلات المجموعات السياحية القادمة عبر وكالات أسفار تونسية شريطة حضور ممثل عن وكالة الأسفار المتعهدة بهم بالمطار.

وطالبت السلطات التونسية بضرورة موافاتها بصفة مسبقة بقائمات اسمية في المسافرين طالبي التأشيرة مع تقديم جميع الوثائق المكونة للملف، مثل برنامج مفصل عن الرحلة حتى تاريخ المغادرة، وتذاكر عودة مطابقة لتاريخ الحجز بالنزل، ونسخ من جوازات سفر سارية المفعول وما يفيد المهمة.

ولا توجد بيانات رسمية عن أعداد السياح المصريين الذين يفدون على تونس ولكن حضورهم بدأ يتزايد في السنوات الأخيرة إلى جانب السياح القادمين من الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، لا سيما من السعودية والعراق والأردن، حيث تجاوزت أعدادهم 57 ألفا في 2024.

ويتصدر الجزائريون والليبيون السياح العرب الوافدين على تونس، حيث يقدر عددهم معا بنحو 5.7 مليون سائح من بين قرابة 10.3 مليون سائح إجمالا زاروا البلاد في 2024.