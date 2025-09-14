واصل الأهلي سلسلة نتائجه المخيبة في الدوري المصري الممتاز، بعد أن سقط في فخ التعادل أمام إنبي بهدف لمثله، مساء الأحد، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة، ليخسر الفريق نقطتين جديدتين بعد هزيمته الأخيرة أمام بيراميدز قبل التوقف الدولي.

وعلى النقيض، استفاد الزمالك من تعثر غريمه التقليدي، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة وينفرد بصدارة جدول الترتيب، ما يزيد من سخونة المنافسة في الجولات المقبلة.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة السادسة على النحو التالي:

1- الزمالك: 13 نقطة

2- المصري: 11 نقطة

3- وادي دجلة: 10 نقاط

4- سيراميكا كليوباترا: 10 نقاط

5- مودرن سبورت: 10 نقاط

6- زد: 9 نقاط

7- إنبي: 9 نقاط

8- بتروجت: 9 نقاط

9- غزل المحلة: 8 نقاط

10- بيراميدز: 8 نقاط

11- حرس الحدود: 8 نقاط

12- طلائع الجيش: 8 نقاط

13- البنك الأهلي: 7 نقاط

14- سموحة: 7 نقاط

15- الأهلي: 6 نقاط

16- الجونة: 6 نقاط

17- الاتحاد السكندري: 5 نقاط

18- الإسماعيلي: 4 نقاط

19- المقاولون العرب: 3 نقاط

20- فاركو: نقطتان

21- كهرباء الإسماعيلية: نقطتان