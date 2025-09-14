السجن 7 أعوام لمتهم بقتل جده بسبب شراء الخبز في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوي، اليوم الأحد، "م.س.ع"، عامل، بالسجن لمدة 7 أعوام، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالتعدي بالضرب على جده "ح.ح.ا"، مما أدى إلى وفاته.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 12853 لسنة 2025 جنايات ثانٍ المنتزه، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، يفيد بوفاة شخص عقب نقله إلى أحد المستشفيات.

وجاء في التحقيقات أن المتهم اعتدى بالضرب على جده موجهًا له عدة ضربات استقرت في منطقة الصدر والرأس والأنف، ما تسبب في إصاباته الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي ساعدت وساهمت في وفاته، خاصة مع حالته المرضية السابقة.

وأوضحت التحقيقات أن الواقعة بدأت عندما أيقظ المجني عليه حفيده، وطلب منه النزول لشراء الخبز، فغضب المتهم من إيقاظه في هذا التوقيت، وقام بنهر جده بصوت مرتفع، ما أدى إلى سقوط الأخير أرضًا.

وأثبتت التحقيقات أن المجني عليه كان يتولى رعاية المتهم منذ سنوات، ويقف بجانبه في تربيته والإنفاق عليه، ومساعدته في الزواج ومصروفات المنزل، وكان يعاني من أمراض بالقلب ساهمت في تدهور حالته حتى الوفاة.

تم تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وبإحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حكمها المقدم، بعضوية المستشارين: أحمد حسين مدين، وأحمد محمد مدكور، ووكيل النائب العام، محمود هيبة، وسكرتير المحكمة، فايز بيومي القطعاني.