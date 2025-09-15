انطلقت فعاليات الليلة الثامنة عشرة لبرنامج صيف قطاع المسرح، الذى ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، وتقدمه وزارة الثقافة مجانا للجمهور على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون ،تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة خلال فترة الصيف.

حيث أحيت فرقة رضا للفنون الشعبية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، حفل الليلة الـ18 لبرنامج صيف قطاع المسرح أمس الأحد، وقدمت الفرقة باقة من روائع رائد استعراضات الفن الشعبي محمود رضا وألحان الموسيقار علي إسماعيل، تحت إشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير الفرقة .

وضمن برنامج وزارة الثقافة للاحتفال باليوم المصرى للموسيقى، الذى ينظمه المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، تحيي فرقة النيل للموسيقى والآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، حفل ختام برنامج صيف قطاع المسرح فى الثامنة من مساء اليوم الاثنين .

يشار إلى أن برنامج صيف قطاع المسرح، قدمته وزارة الثقافة مجانا للجمهور لمدة 19 ليلة عرض متتالية، وشارك فيه فرق فنية من البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، كما شاركت الفرقة الموسيقية للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بالإضافة إلى عدد من الأصوات الشابة الواعدة، وفرق فنية متميزة .