سوريا: القصف الإسرائيلي لبيت جن جريمة حرب مكتملة الأركان

وصفت وزارة الخارجية السورية، الجمعة، العدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق جنوبي البلاد، بأنه "جريمة حرب مكتملة الأركان".

وارتفعت حصيلة القتلى جراء العدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن إلى 13، بينهم نساء وأطفال، وفق أعلنته وزارة الصحة السورية في حصيلة غير نهائية.

وقالت الخارجية في بيان، إن "الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات الاعتداء الإجرامي الذي قامت به دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال توغلها داخل أراضي بلدة بيت جن واعتدائها السافر على الأهالي وممتلكاتهم".

وأضافت أن "الاعتداء أدى إلى اندلاع اشتباكات مباشرة نتيجة تصدي أهالي البلدة للدورية المعتدية وإجبارها على الانسحاب من الأراضي السورية".

وذكرت أن "إقدام قوات الاحتلال عقب فشل توغلها، على استهداف بلدة بيت جن بقصف وحشي ومتعمد يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان بعد أن ارتكبت مجزرة مروّعة راح ضحيتها أكثر من عشرة مدنيين، بينهم نساء وأطفال".

وأفادت بأن العدوان الإسرائيلي "تسبب بحركة نزوح كبيرة، نتيجة استمرار القصف الهمجي والمتعمد على منازل الآمنين".

الوزارة حملت "سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الخطير، وما نجم عنه من ضحايا ودمار".

وحذرت من أن "استمرار هذه الاعتداءات الإجرامية يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويأتي في سياق سياسة ممنهجة لزعزعة الأوضاع، وفرض واقع عدواني بالقوة".

كما جددت مطالبتها لمجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بـ"التحرك العاجل لوضع حد لسياسة العدوان والانتهاكات المتكررة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب السوري".

الخارجية السورية دعت إلى "اتخاذ إجراءات رادعة تضمن احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها".

وأكدت أن سوريا "ستواصل ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يقرها القانون الدولي".

كما شددت على أن "هذه الجرائم لن تزيدها إلا تمسكا بحقوقها وسيادتها ورفضها لكل أشكال الاحتلال والعدوان".

وكانت دورية إسرائيلية توغلت بالبلدة فجر الجمعة، ما أدى إلى وقوع اشتباك مسلح مع الأهالي، أدى إلى إصابات بين الجنود، ما دفع بتل أبيب إلى شن عدوان جوي انتقاما من السكان الذي حاولوا الدفاع عن بلدتهم.

ويأتي العدوان الإسرائيلي على البلدة، وسط تجاهل تل أبيب لمكانة يوم الجمعة عند المسلمين، كما أن هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، حيث يخصصه السوريون للذهاب إلى المساجد وزيارة الأقارب.

وتقع بلدة بيت جن على سفوح جبل الشيخ وعلى بعد حوالي 10 كيلومترات فقط من الحدود الفاصلة مع الجولان المحتل وإسرائيل، مما يجعلها ضمن النطاق العملياتي القريب.

وقد تعرضت بشكل متكرر لعمليات عسكرية إسرائيلية متنوعة تشمل القصف الجوي والمدفعي والتوغل البري المؤقت.