أسامة كمال: المصريون اكتشفوا زيف الإخوان وإرهابهم قبل أمريكا بسنوات

قال الإعلامي أسامة كمال أن مشروع قرار حظر أنشطة الإخوان في أمريكا، وتصنيفها جماعة إرهابية، جعل أبواق الجماعة في حالة "صياح"، ويحاولون إخفاء فشلهم من خلال لجان إلكترونية فاشلة، يروجون أننا في مصر سعدا بالقرار الأمريكي أكثر من الأمريكان وإن الإعلام المصري ترك مشاكل مصر ومركزّ في حظر الإخوان في أمريكا.

واستنكر كمال في مقدمة برنامجه مساء dmc اليوم الخميس هذا الأسلوب، قائلا، "المفروض أنا أخاف بقى ومتكلمش صح؟ كنت سكت زمان".

وتابع: "إحنا البلد والدولة والشعب اللي وقعت ورقة التوت عن الإخوان وأثبتنا إن ولا ليكم كلمة ولا فهم ولا إدراك، جماعة إرهابية؛ اتأسست بقسم على مصحف ومسدس؛ وتاريخكم كله بيقول إنكم عمركم ما كنتوا مشروع إصلاح، ولا دعوة، ولا حتى حزب سياسي".

وأكد كمال نحن من وقف لأمريكا وغير أمريكا وتصدينا لفزاعة دور الضحية التي تاجرتم بها وتحملنا التنظير والتضييق من ناحية، وإرهابكم من ناحية أخرى، مضيفا، أن الأمريكان لو أدركوا إنكم سِحر ممكن ينقلب على الساحر؛ فالحمد لله أننا رأينا هذه الحقيقة من سنين.

وأوضح كمال أن الجماعة تحركت بسرعة وتبحث عن مكاتب محاماة دولية في أمريكا لرفع قضايا لإيقاف القرار، بدل تجميد وحظر أنشطة كيانات مثل: "المنظمة الإسلامية في شمال أمريكا، والمجلس الإسلامي للعلاقات العامة، والمنظمة الطلابية الإسلامية، ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، والهيئة الإسلامية لرجال الأعمال، ومراكز تانية ليها حضور وسط الشباب والجاليات.