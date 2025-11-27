مران قوي للاعبي الأهلي في ختام الاستعدادات لمواجهة الجيش الملكي

خاض لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي حصة تدريبية مساء اليوم الخميس، في ختام الاستعدادات لمواجهة الجيش الملكي المغربي، لحساب منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه النادي الأهلي فريق الجيش الملكي المغربي في التاسعة مساء غدًا الجمعة، على ملعب الأمير مولاي الحسن، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأدى لاعبو الأهلي تدريبات قوية شملت فقرات متنوعة، بعدما عقد ييس توروب، المدير الفني للأحمر محاضرة فنية للاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك لملعب الأمير مولاي الحسن، لخوض المران.

وكانت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا قد أسفرت عن تواجد النادي الأهلي في المجموعة الثانية، مع فرق، شبيبة القبائل الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني، والجيش الملكي المغربي.