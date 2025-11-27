بابا الفاتيكان: الصراعات الراهنة تمهد لحرب عالمية ثالثة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- بعد حربين عالميتين نشهد صراعا عالميا شديد التوتر تهيمن عليه استراتيجيات القوة الاقتصادية والعسكرية

- الصراعات العالمية تعد الأرضية لحرب عالمية ثالثة على مراحل ويجب ألا نستسلم لهذا أبدًا، مستقبل البشرية في خطر



قال رئيس دولة الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر، إن الصراعات الراهنة في العالم تمهد على مراحل لحرب عالمية ثالثة، داعيا إلى عدم الاستسلام لهذا الأمر أبدًا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الخميس، عقب الاجتماع المشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مستوى الوفود في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأردف البابا قائلا: "بعد حربين عالميتين، نشهد صراعا عالميا شديد التوتر تهيمن عليه استراتيجيات القوة الاقتصادية والعسكرية".

وشدد على أن "الصراعات العالمية تعد الأرضية لحرب عالمية ثالثة على مراحل، ويجب ألا نستسلم لهذا أبدًا فمستقبل البشرية في خطر".

وذكر أن تاريخ البشرية يتضمن قرونا من النزاعات، وأن العالم حولنا تُزعزع استقراره طموحات واختيارات تدوس العدالة والسلام.

وأضاف: "إلا أنه وأمام التحديات، يعتبر الكون شعبا بمثل هذا التاريخ العظيم هو في الوقت ذاته هبة ومسئولية".

وأكد البابا، أن المجتمعات البشرية تزداد استقطابا وتنقسم تحت تأثير الآراء المتطرفة.

وقال إن سلفه الراحل البابا فرنسيس كان يدعو إلى الشعور بألم الآخرين والإصغاء إلى صرخة الفقراء وصرخة الأرض في مواجهة ما كان يصفها بـ"عولمة اللامبالاة"، مشجعا بذلك على "أعمال رحيمة، تعكس الإله الواحد الرحيم، بطيء الغضب وكثير الرأفة".

وأشار إلى أهمية العدالة والرحمة والعطف والتضامن، واصفا إياها بمعايير حقيقية للتنمية.