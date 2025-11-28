مرشح لرئاسة برشلونة يوضح موقفه من صفقة ضم هاري كيم

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن كزافييه فيلاخوانا، الذي تقدم بالترشح لخلافة خوان لابورتا في منصب رئيس النادي، قال إن أولويته ستكون الاعتماد على المواهب الواعدة من "لاماسيا" لكن طموحه كان واضحا حينما سئل عن الأخبار التي تربط برشلونة بالتعاقد مع كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني الحالي.

وأضاف في مقابلة مع "سكاي سبورتس": "لدينا لاعبون موهوبون للغاية في لاماسيا، لكن بالطبع إذا لم يكن لدينا لاعبين سنبحث عن أخرين".

وتابع : "سأبحث دائما عن لاعبين يفهمون برشلونة وليس فقط مجرد اسم، أنه أمر خطير أن ننظر إلى الأسماء فقط، لكن يجب البحث عن لاعب يناسب أسلوبنا وثقافتنا".

وحينما سئل عن مدى ملائمة كين لأسلوب برشلونة أجاب: "إذا لم يكن لدينا هاري كين في فريقنا، فسنعى لإيجاده، لماذا لا؟ ".

وقال فيلاخوانا أيضا إنه يأمل في أن يتمكن فريقه من خوض مباريات الدوري بالخارج، وذلك بعد فشل خطط نقل مباراة الفريق مع فياريال إلى ميامي الأمريكية هذا الموسم.

وأضاف: "السوق الأمريكي كبير للغاية، أنه سوق حيث يمكننا فعل الكثير من الأشياء معا".