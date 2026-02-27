كلينتون يمثل أمام مجلس النواب الأمريكي لاستجوابه بشأن إبستين

يمثل الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، اليوم الجمعة، أمام لجنة تحقيق في مجلس النواب الأمريكي لاستجوابه بشأن علاقاته الموثَّقة مع جيفري إبستين.

ويأتي ذلك في وقت يسعى الديمقراطيون لتسليط الضوء على صلات الرئيس دونالد ترامب بالمدان بجرائم جنسية ولا سيما بحق قاصرات، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وذُكر اسم بيل كلينتون، الذي شغل البيت الأبيض بين 1993و2001، مرات عديدة في وثائق إبستين، على غرار الرئيس الحالي البالغ مثله 79 عاما، من غير أن ترد أي مآخذ عليه يوما، وكان مقربا من إبستين، وسافر عدة مرات في طائرته الخاصة والتقطت صور كثيرة له برفقته.

ومن بين الصور التي كُشفت مؤخرا ضمن ملايين الوثائق التي نشرتها وزارة العدل، يمكن رؤية كلينتون يشارك مع إبستين في مناسبات اجتماعية، إما في جلسات خاصة معه، وأحيانا إلى جانب نساء أخفيت وجوههنّ للحفاظ على خصوصيتهنّ.

ويظهر كلينتون في إحدى الصور في حوض مياه ساخنة.

وأكد كلينتون مرارا أنّه لم يكن على علم بممارسات إبستين الذي أدين عام 2008 بجرائم جنسية وقضى عقوبة بالسجن لـ18 شهرا.

وعند وفاة إبستين الذي انتحر في زنزانته عام 2019 فيما كان ينتظر محاكمته، كان كلينتون يؤكد أنّه لم يتّصل به منذ أكثر من عقد.

وقالت زوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون عند مثولها، الخميس، أمام اللجنة ذاتها التي يهيمن عليها الجمهوريون لاستجوابها بشأن علاقاتها مع إبستين.

وأكدت أمام الصحفيين أن "الغالبية الكبرى من الأشخاص الذين كانوا على اتصال به قبل إقراره بالذنب عام 2008.. لم يكونوا على علم بما يفعله".