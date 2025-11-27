رئيس الوزراء: نركز خلال الفترة المقبلة على كيفية شعور المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تركز خلال الفترة المقبلة على كيفية شعور المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي الذي تم في كل المجالات؛ الصحة والتعليم، وفرص العمل ومستوى الدخول وثبات الأسعار للاحتياجات الأساسية.

وتوجه مدبولي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، بالتحية والتقدير إلى المواطنين المصريين على تحملهم الفترة الصعبة للإصلاح الاقتصادي.

وقال مدبولي: «الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتحدث دائمًا عن صلابة الشعب المصري وتفهمه وتحمله لما حدث في تلك الفترة الاستثنائية والصعبة».

وأضاف: «خلال تلك الفترة تحملنا عبء بناء دولة، والظروف العالمية التي تشهد أزمة اقتصادية كبيرة، والمحيط الإقليمي الذي يشهد كم تحديات هائلة وتداعياتها السلبية».

وذكر أن الطبقة المتوسطة تمثل النسيج الحقيقي للشعب المصري، والجزء الحقيقي لقوة الدولة المصرية، خاصة أنها الأكثر حرصًا على تعليم أبنائها.

وأوضح أنه خلال هذا العام والأعوام الثلاثة المقبلة سيكون التركيز على تحسين كامل لمستوى جودة الحياة والمستوى الاقتصادي حتى يشعر المواطن بثمار الإصلاح.