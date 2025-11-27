بوتين يبدى استعداده للتعهد كتابيا بعدم مهاجمة أوروبا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن استعداده لتوثيق عدم قيام روسيا بشن هجوم على أوروبا كتابيا في إطار المفاوضات الدبلوماسية.

وقال إنها "كذبة" و"محض هراء" أن يزعم أحد أن روسيا تعتزم غزو أوروبا.

وذكر بوتين، في مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى بيشكيك، عاصمة قيرغيزستان أنه "يبدو ذلك سخيفا بالنسبة لنا. الحقيقة هي أننا لا ننوي مطلقا القيام بذلك، لكن إذا كانوا يرغبون في سماعها منا، حسنا، سنوثقها. بلا شك".

ورفض بوتين، اتهامات مرارا من ألمانيا وساسة أوروبيين بأن روسيا ترغب في غزو دول أوروبية أخرى بعد أوكرانيا.

ورغم ذلك، تم التشكيك في تطميناته مرارا في الغرب، خاصة منذ غزا أوكرانيا.